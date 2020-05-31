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Марлос став найрезультативнішим "карателем" Динамо

21:55 389 Читать на русском
Марлос став найрезультативнішим "карателем" Динамо
Марлос / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Марлос став справжнім жахом для голкіперів Динамо.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

Марлос дублем зумів подарувати перемогу донецькому клубу над Динамо (3:1) у протистоянні 24-го туру чемпіонату України.

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Для бразильського українця це вже 8-й гол у ворота київського клубу, повідомляє Sport.ua. В УПЛ ще нікому не вдавалось завдати стільки влучних ударів по воротах "біло-синіх". Варто відзначити, що свій перший гол у ворота Динамо хавбек збірної України святкував ще у футболці Металіста.

У нинішньому сезоні УПЛ Марлос провів 18 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці

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Теги
Шахтар - Динамо Динамо Динамо Марлос Марлос Шахтар Шахтар
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