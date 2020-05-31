Марлос став найрезультативнішим "карателем" Динамо

Хавбек Шахтаря Марлос став справжнім жахом для голкіперів Динамо.

Марлос дублем зумів подарувати перемогу донецькому клубу над Динамо (3:1) у протистоянні 24-го туру чемпіонату України.

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Для бразильського українця це вже 8-й гол у ворота київського клубу, повідомляє Sport.ua. В УПЛ ще нікому не вдавалось завдати стільки влучних ударів по воротах "біло-синіх". Варто відзначити, що свій перший гол у ворота Динамо хавбек збірної України святкував ще у футболці Металіста.

У нинішньому сезоні УПЛ Марлос провів 18 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та двома асистами.

Шахтар здобув вольову перемогу над Динамо і збільшив відрив у результативному матчі УПЛ, залишивши киян на 4-му місці