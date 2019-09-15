Марлос став 75-м гравцем, який відзначився голом за збірну України

Україна — 17:57 619
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Десна перемагає Динамо в матчі УПЛ – екс-динамівець забиває, а киянам знову не зараховують гол
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Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛУкраїна — 16:51 2550
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Олімпік розписав виїзну нічию з Маріуполем у дебютному матчі під керівництвом Вісенте ГомесаУкраїна — 15:53 873
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Аталанта вирвала перемогу над Дженоа на 90+5 – VAR і супергол вирішили долю команди МаліновськогоІталія — 15:29 3272
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Гол Маліновського увійшов у топ-10 найкращих пострілів відбору Євро-2020Євро-2020 — 14:40 956