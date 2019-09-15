Марлос став 75-м гравцем, який відзначився голом за збірну України

Хавбек збірної України Марлос став ювіляром серед тих, хто відзначився голом у складі "синьо-жовтих".

У матчі відбіркового циклу Євро-2020 збірна України впевнено перемогла Литву (3:0) у Вільнюсі і продовжує лідирувати у групі. Одним з м'ячів відзначився Марлос.

Марлос забив дебютний гол за збірну України

Натуралізований бразилець, таким чином, став 75-м гравцем, який забив гол у футболці національної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У жовтні підопічні Андрія Шевченка зіграють домашні поєдинки кваліфікації проти Литви та Португалії 11 і 14 жовтня відповідно.

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