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Марлос став 75-м гравцем, який відзначився голом за збірну України

17:03 135 Читать на русском
Марлос став 75-м гравцем, який відзначився голом за збірну України
Марлос / УАФ

Хавбек збірної України Марлос став ювіляром серед тих, хто відзначився голом у складі "синьо-жовтих".

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

У матчі відбіркового циклу Євро-2020 збірна України впевнено перемогла Литву (3:0) у Вільнюсі і продовжує лідирувати у групі. Одним з м'ячів відзначився Марлос.

Марлос забив дебютний гол за збірну України

Натуралізований бразилець, таким чином, став 75-м гравцем, який забив гол у футболці національної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У жовтні підопічні Андрія Шевченка зіграють домашні поєдинки кваліфікації проти Литви та Португалії 11 і 14 жовтня відповідно.

Литва – Україна: Марлос магічний, день бабака Зінченка і Сіті-стиль – однією лівою наблизили Євро-2020, але є 2 мінуси

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Марлос Марлос Україна Україна Збірна України Литва - Україна
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