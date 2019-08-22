Марлос сподівається проявити себе в матчах збірної України попри перенесену операцію

Півзахисник Шахтаря Марлос розповів про роботу з Луїшем Каштру, а також прокоментував виклик у збірну України на матчі проти Литви та Нігерії.

Нагадаємо, Марлос викликаний Андрієм Шевченком до лав національної збірної України на поєдинки проти Литви та Нігерії, які пройдуть 7 та 10 вересня відповідно. Всього ж у списку головного тренера збірної 7 гравців донецького клубу.

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"Я зараз переживаю складний момент – не так давно була операція. Посилено готуюся і до кваліфікаційних матчів, і до товариських. Сподіваюся, зможу добре показати себе в збірній.

На якій позиції я почуваюся найкомфортніше? Чесно кажучи, зі своїм досвідом я вже не відчуваю різниці між позиціями. Коли перебуваєш на полі, це не найголовніше. Важливо дійсно розуміти футбол, стиль гри, а також своїх суперників. Ти можеш бути на будь-якій позиції, але важливо знати, що і коли ти робиш. В Шахтарі я граю і вінгера, і атакувального півзахисника, в національній збірній також можу виступати на різних позиціях.

Луїш Каштру? Важливий тренер для нас. Він любить тримати м'яч, і я вірю, що це головне, адже наші гравці люблять атакувальний футбол. Луїш Каштру – наставник, у якого відмінно відпрацьовані тактичні схеми. Те, що з нами працює така людина, – черговий позитивний момент, якого досягла адміністрація клубу. Сподіваюся, ми будемо дуже успішні з цим головним тренером", – цитує Марлоса офіційний сайт "гірників".

До слова, після 4-х турів УПЛ Шахтар набрав 12 очок та одноосібно лідирує в чемпіонаті.

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