Марлос скопіював пам'ятне приниження Боатенга у виконанні Мессі – один з найкращих голів Шахтаря в Лізі чемпіонів

Шахтар пригадав феєричну перемогу над Фейєнордом (3:1) у груповому етапі Ліги чемпіонів 2017/18.

Третій гол донеччан вийшов дуже ефектним, нагадав офіційний Twitter клубу.

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Марлос на межі карного майданчика отримав передачу від Факундо Феррейри і з легкістю розібрався із захисником Фейєнорда. Вишенькою на торті стало гросмейстерське перекидання голкіпера. Зазначимо, що двома роками раніше Ліонель Мессі у схожому стилі принизив Жерома Боатенга та Мануеля Нойєра.

Перемога над Фейєнордом допомогла Шахтарю вийти з групи Ліги чемпіонів 2017/18, однак "гірники" вилетіли від Роми на першій стадій плей-офф.

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