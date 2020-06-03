Марлос розкрив секрет перемоги над Динамо – Шахтар вже думає про наступного суперника

Хавбек Шахтаря Марлос вкотре підкреслив значення перемоги над Динамо, однак "гірники" вже сконцентровані на поєдинку 25 туру проти Десни.

"Як ви знаєте, у мене був складний період, я довго боровся з травмою, яка не дозволяла грати на 100 відсотків. Вважаю, найбільша емоція і щастя після голу – почуття, що я можу допомогти своїм партнерам, своїй команді і клубу. Приємно усвідомлювати, що вони можуть розраховувати на мене. І, звичайно, завжди приємно забивати в матчах з Динамо!

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Так, Динамо починало гру з дуже агресивним настроєм, і нам знадобився якийсь час, щоб подумки увійти в змагальний ритм. Але відразу після пропущеного гола ми повернули свій стиль, і потім вже Динамо було важко протистояти нашим комбінаціям.

Ми були сильніші, тому що у нас інший стиль: є комбінаційні атаки, колективна гра. Ми працюємо разом, і тільки у вирішальний момент демонструємо індивідуальні якості. Це наша філософія. І ті, хто мислить інакше і індивідуально, навряд чи будуть грати в цій команді. Тепер нас чекає Десна (6 червня) – дуже складний суперник, який вже показав нам свою силу на першому етапі сезону. То була важлива перемога. Як я вже говорив, щоразу, коли забиваю гол, перш за все радію можливості допомогти своєму клубу", – цитує Марлоса офіційний сайт Шахтаря.

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