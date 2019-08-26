Марлос провів 200-й матч за Шахтар та пригадав найкращий поєдинок

Поєдинок 5 туру УПЛ між Шахтарем та Маріуполем став 200-м для Марлоса у помаранчево-чорній футболці.

"Провели чудовий матч. Почали дуже добре з перших хвилин. У нас є принципи, від яких ми не відходили – дуже багато передач, цілеспрямованість, передачі між лініями суперника. Вірю, що ми провели хороший матч. Сьогодні досягли заслуженої перемоги.

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У мене багато емоцій. 200-й матч за цей великий клуб. У мене є мрія провести ще багато ігор. Найбільш пам'ятний матч – фінал Кубка проти Динамо, коли ми виграли 1:0, я забив гол. Вірю, що це був найважливіший матч для мене в Шахтарі.

Найважливіши гол? Складно вибрати, тому що деякі були дуже красивими. Чесно кажучи, зараз навіть не згадаю найкращий. Нехай вболівальники Шахтаря оберуть найкрасивіший гол", – сказав Марлос клубному каналу Шахтаря.

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