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Марлос провів 200-й матч за Шахтар та пригадав найкращий поєдинок

12:45 295 Читать на русском
Марлос провів 200-й матч за Шахтар та пригадав найкращий поєдинок
Марлос / Шахтар

Поєдинок 5 туру УПЛ між Шахтарем та Маріуполем став 200-м для Марлоса у помаранчево-чорній футболці.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
83’ Маркос Антоніо
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антоніо

"Провели чудовий матч. Почали дуже добре з перших хвилин. У нас є принципи, від яких ми не відходили – дуже багато передач, цілеспрямованість, передачі між лініями суперника. Вірю, що ми провели хороший матч. Сьогодні досягли заслуженої перемоги.

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У мене багато емоцій. 200-й матч за цей великий клуб. У мене є мрія провести ще багато ігор. Найбільш пам'ятний матч – фінал Кубка проти Динамо, коли ми виграли 1:0, я забив гол. Вірю, що це був найважливіший матч для мене в Шахтарі.

Найважливіши гол? Складно вибрати, тому що деякі були дуже красивими. Чесно кажучи, зараз навіть не згадаю найкращий. Нехай вболівальники Шахтаря оберуть найкрасивіший гол", – сказав Марлос клубному каналу Шахтаря.

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Марлос Марлос Шахтар Шахтар Шахтар - Маріуполь
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