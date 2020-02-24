Марлос прокоментував епізод зі скасованим голом Десни після застосування VAR

Півзахисник Шахтаря Марлос підсумував матч 19 туру проти Десни, у якому він став автором переможного гола.

"Складний матч. Нам протистояла дуже хороша команда. При цьому ми розуміли, що вже в четвер нас чекає найважливіший матч з Бенфікою в Лізі Європи.

Переможний гол Марлоса та історичний дебют VAR у відеоогляді матчу Шахтар – Десна

Особисто я ще не в своїй найкращій формі. Але працюю для того, щоб додати. Я дуже щасливий, тому що зараз вже не відчуваю біль, яка раніше заважала грати. Залишилося покращити фізику.

VAR в сучасному футболі – важлива складова гри. У грі з Бенфікою скасували мій м'яч, а в матчі з Десною анулювали гол в наші ворота. Але що коректно, те коректно", – цитує Марлоса Footboom.

Нагадаємо, у другому таймі арбітр Євген Арановський скасував гол Десни, зафіксувавши офсайд у нападника Олександра Філіппова, який асистував Олексію Гуцуляку.

Шахтар – Десна: дебют VAR врятував "гірників", ротація Каштру проти солідних гостей, все вирішила магія на 90+4