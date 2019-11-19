toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

Марлос повернувся до загальної групи Шахтаря

20:27 146 Читать на русском
Марлос повернувся до загальної групи Шахтаря
Марлос / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Марлос відновився від пошкодження та повернувся до повноцінних тренувань.

 

Шахтар провів тренування із гравцями, які вже повернулись із розташування своїх збірних. До загальної групи повернувся Марлос, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Шахтар – Динамо: КДК УАФ розгляне інцидент з расистськими образами Тайсона – відома дата

Зазначається, що Манор Соломон індивідуально займався, а Давид Хочолава повернеться до розташування Шахтаря лише завтра, 20 листопада.

Нагадаємо, саме через пошкодження Марлос не зміг допомогти збірній України в матчах проти Естонії та Сербії. Матч Шахтар – Львів пройде 22 листопада на ОСК Металіст. Після 14-ти турів "гірники" впевнено лідирують в УПЛ, випереджаючи Зорю на 12 пунктів.

Шахтар – у топ-5 найбільш домінантних команд Європи, Зоря в рейтингу вище за Динамо

blog_ava
"Якщо ти грав і у Шаафа, і у Лобановського – отже, був непоганим футболістом". Правила життя Віктора Скрипника
10:15
5723
Теги
Марлос Марлос Шахтар Шахтар Давид Хочолава Давид Хочолава Манор Соломон Манор Соломон Шахтар - Львів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Яремчук знову став трансферною ціллю Галатасарая
    Туреччина — 12:495112 Яремчук знову став трансферною ціллю Галатасарая
1
год
:
2
хв
Німеччина
21:45
Північна Ірландія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук