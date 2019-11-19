Марлос повернувся до загальної групи Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Марлос відновився від пошкодження та повернувся до повноцінних тренувань.

Шахтар провів тренування із гравцями, які вже повернулись із розташування своїх збірних. До загальної групи повернувся Марлос, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Зазначається, що Манор Соломон індивідуально займався, а Давид Хочолава повернеться до розташування Шахтаря лише завтра, 20 листопада.

Нагадаємо, саме через пошкодження Марлос не зміг допомогти збірній України в матчах проти Естонії та Сербії. Матч Шахтар – Львів пройде 22 листопада на ОСК Металіст. Після 14-ти турів "гірники" впевнено лідирують в УПЛ, випереджаючи Зорю на 12 пунктів.

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