Марлос повернувся до тренувань після травми

Півзахисник Шахтаря Марлос почав відновлюватись після операції і вже провів тренування у загальній групі.

Зірковий півзахисник Шахтаря Марлос тренувався в загальній групі напередодні фіналу Кубка України проти Інгульця, передає офіційний сайт Шахтаря.

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Додамо, що футболіст отримав травму під час матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо і був прооперований у Барселоні. Зазначалось, що Марлос міг пропустити залишок сезону.

Нагадаємо, фінал Кубка України Інгулець – Шахтар відбудеться 15 травня. Початок гри о 21:00.

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