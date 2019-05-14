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Марлос повернувся до тренувань після травми

14 травня 10:30 230 Читать на русском
Марлос повернувся до тренувань після травми
Марлос / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Марлос почав відновлюватись після операції і вже провів тренування у загальній групі.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

Зірковий півзахисник Шахтаря Марлос тренувався в загальній групі напередодні фіналу Кубка України проти Інгульця, передає офіційний сайт Шахтаря.

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Додамо, що футболіст отримав травму під час матчу 1/4 фіналу Кубка України проти Динамо і був прооперований у Барселоні. Зазначалось, що Марлос міг пропустити залишок сезону.

Нагадаємо, фінал Кубка України Інгулець – Шахтар відбудеться 15 травня. Початок гри о 21:00.

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Марлос Марлос Шахтар Шахтар Інгулець - Шахтар
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