Марлос потрапив у команду тижня в FIFA 19

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України удостоївся честі стати членом символічної збірної тижня.

EA Sports, підрозділ провідного розробника спортивних відеоігор Electronic Arts, у своєму Твіттері оголосила гравців команди тижня в FIFA 19. У символічну збірну потрапив півзахисник Шахтаря Марлос. 31-річний хавбек отримав рейтинг 84.

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Бразилець з українським паспортом забив гол у матчі відбору Євро-2020 з Литвою (3:0) і зробив асист у товариському матчі з Нігерією (2:2).

Нагадаємо, Марлос – найрейтинговіший українець в FIFA 20 (82). На другому місці йде його одноклубник Тарас Степаненко (80), а на третьому рядку з показником 79 розташувалися Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Руслан Малиновський (Аталанта) та Віктор Циганков (Динамо).

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