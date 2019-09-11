toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ

Марлос потрапив у команду тижня в FIFA 19

19:03 380 Читать на русском
Марлос потрапив у команду тижня в FIFA 19
Марлос / УАФ

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України удостоївся честі стати членом символічної збірної тижня.

EA Sports, підрозділ провідного розробника спортивних відеоігор Electronic Arts, у своєму Твіттері оголосила гравців команди тижня в FIFA 19. У символічну збірну потрапив півзахисник Шахтаря Марлос. 31-річний хавбек отримав рейтинг 84.

Марлос провів 200-й матч за Шахтар та пригадав найкращий поєдинок

Бразилець з українським паспортом забив гол у матчі відбору Євро-2020 з Литвою (3:0) і зробив асист у товариському матчі з Нігерією (2:2).

Нагадаємо, Марлос – найрейтинговіший українець в FIFA 20 (82). На другому місці йде його одноклубник Тарас Степаненко (80), а на третьому рядку з показником 79 розташувалися Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Руслан Малиновський (Аталанта) та Віктор Циганков (Динамо).

"Яремчук > Марадона", або "Хлопці Шевченка горять в обороні як осіннє листя". Реакція соцмереж на Україна – Нігерія

blog_ava
Україна – Нігерія – 2:2 – відео голів та огляд матчу
00:25
29642
Теги
Україна Україна Марлос Марлос Шахтар Шахтар ФІФА
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
0
год
:
12
хв
Лілль
20:00
Анже
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук