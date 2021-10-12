"Гірники" запропонували ветерану новий контракт, стверджує Metaratings.

Марлос роздумує над завершенням кар'єри в грудні

Марлос не відкинув пропозицію Шахтаря. Натомість хавбек узяв час на роздуми. Чинний контракт етнічного бразильця діє до 31 грудня. Якщо Марлос вирішить залишитися у команді Де Дзербі, то матиме гірші фінансові умови. Нині він входить у топ-3 найбільш оплачуваних виконавців донеччан.

Нагадаємо, що Марлос захищає кольори Шахтаря з 2014 року. З тих пір він провів за "гірників" 276 матчів у всіх турнірах, у яких забив 73 м'ячі та оформив 63 асисти.

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