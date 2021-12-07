Півзахисник Шахтаря Марлос вже потрапив до сфери інтересів бразильського Інтернасьйоналя, за який виступає його екс-одноклубник Тайсон.

Марлос відмовився продовжувати угоду з Шахтарем, чим готовий скористатись Інтернасьйонал, повідомляє UOL Esporte.

Марлос покине Шахтар і повернеться у Бразилію, – ЗМІ

Контракт українця з "гірниками" завершується вже 31 грудня 2021 року, після чого він може приєднатись до будь-якого клубу на правах вільного агента. Інтернасьйонал подібним чином зумів повернути Тайсона на батьківщину, з яким Марлос захищав кольори Металіста (2012-2013 роки) та Шахтаря (2014-2021 роки).

Нагадаємо, Марлос перебрався у Україну у січні 2012 році, перейшовши за 4 млн євро в Металіст з Сан-Паулу. У липні 2014-го він за 8 млн євро приєднався до Шахтаря. У поточному сезоні провів за "гірників" 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.

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