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Марлос може пропустити матч проти Динамо через травму

11:55 333 Читать на русском
Марлос може пропустити матч проти Динамо через травму
Марлос / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Марлос може пропустити матч 1/4 фіналу Кубка України проти київського Динамо.

"Чому Марлос опинився на лаві запасних? Якщо пам'ятаєте матч Португалія – Україна, він покинув поле в перерві. У нього була травма, яка дає про себе знати протягом усього сезону. Зараз у Марлоса один з найважчих періодів: він не завжди працює з командою, проводить індивідуальні тренування. Вирішили не ризикувати, щоб не ускладнити пошкодження", – поділився Фонсека на післяматчевій прес-конференції, передає офіційний сайт Шахтаря.

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Нагадаємо, в першому матчі відбіркового турніру Євро-2020 проти збірної Португалії півзахисник був замінений у другому таймі, а до другої гри з Люксембургом взагалі не готувався. Крім того, Марлос пропустив і матч 23-го туру чемпіонату України проти Олександрії (1:0).

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