Марлос: Мораєс може стати найкращим бомбардиром чемпіонату

Півзахисник Шахтаря Марлос поділився враженнями після перемоги над Ворсклою у матчі 4-го туру чемпіонату України.

"Складний матч. Ми прекрасно знаємо якості суперника, футболістів Ворскли – це цікава команда, яка добре обороняється і має в своєму розпорядженні швидких гравців в атаці. Не випадково минулий чемпіонат вони завершили на третьому місці.

Знали, що буде складно. Пропустили гол зі стандарту, хоча домінували в той час, потім зібралися з силами і зробили те, що Шахтар робить завжди: залишилися з м'ячем і дочекалися підходящих моментів для атаки.

Шахтар – Ворскла – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Технічно перевершили суперника. У нас важливі виконавці в складі, і ми змогли досягти хорошого результату. Коли забивав, то почув підказку закрити ліву ногу, швидко зорієнтувався і прийняв вірне рішення. Вийшов дійсно гарний гол.

Мій стиль гри такий, що я постійно намагаюся насамперед допомагати моїй команді: відпрацьовувати в обороні і встигати попереду. Сподіваюся, своїми якостями і далі буду приносити користь Шахтарю.

Чи зможе Мораєс стати найкращим бомбардиром чемпіонату? Ми докладемо всіх зусиль, щоб так і сталося. Якщо бачимо, що у нього є можливість стати найкращим нападником, постараємося допомогти йому забивати якомога більше. Найголовніше, щоб Шахтар продовжував перемагати незалежно від того, хто відзначиться", – цитує Марлоса офіційний сайт Шахтаря.