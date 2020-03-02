Марлос має хронічні проблеми з пахом, радше за все, він не повернеться на колишній рівень, – журналіст

Ведучий програми ТаТоТаке Михайло Співаковський пояснив, чому хавбек збірної України та Шахтаря Марлос не може повернутися до своєї найкращої форми.

"У Марлоса пубалгія – болюче запалення в області паху. Це хвороба, яка стає все більш популярною у футболістів. Марлос вже зробив операцію. Хірургічне втручання – спосіб, який дозволяє вилікувати на стадії, коли терапія вже не допомагає.

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Є версія, що з операцією Марлос затягнув. Після неї у нього не припинилися больові відчуття, можна побачити, як він іноді підтягує ліву ногу під час бігу. Це одна з ознак, що відчуття болю залишилися. Радше за все, колишнього Марлоса ми більше не побачимо", – заявив Співаковський у ефірі ТаТоТаке.

Марлос провів за Шахтар 23 матчі у сезоні 2019/20 і зміг відзначитись 9 голами та 5 асистами. Травма лідера "гірників" може стати проблемою і для збірної України, в якій натуралізований бразилець також є основним гравцем.

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