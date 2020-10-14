Сьогодні, 14 жовтня, відбулось чергове тренування "гірників" у Святошині. Останні заняття відбувались з обмеженою кількістю гравців.

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Проте вже сьогодні до основної групи приєднались збірники Валерій Бондар, Марлос і Віктор Коваленко, повідомляє офіційний сайт Шахтаря. Повернувся до загальної групи й Сергій Болбат. У вівторок до команди приєднався Давид Хочолава. Цікаво, що участь у тренуванні брали і гравці дубля: захисник Марк Мампассі, півзахисники В’ячеслав Чурко, Денис Шостак і нападник Данило Гончарук.

Зауважимо, що значна частина футболістів відсутня через коронавірус. Наразі Шахтар розташувався на 4-й сходинці турнірної таблиці УПЛ. Вже в цю суботу на них очікує поєдинок проти Львова.

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