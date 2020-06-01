Марлос безальтернативно визнаний найкращим гравцем туру в УПЛ

Експертна рада УПЛ визначила найкращого гравця 24-го туру чемпіонату України.

За рішенням експертної ради УПЛ Марлос обраний найкращим гравцем 24-го туру, повідомляє офіційний сайт установи.

Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу

Цікаво, що півзахисник Шахтаря не мав альтернативи, отримавши усі голоси експертів.

Додамо, що Марлос став героєм поєдинку проти Динамо – в активі хавбека дубль у ворота киян. В першому таймі вінгер, обігравшись з Мораєсом, з лінії штрафного майданчика пробив чітко під дальню стійку. А в другій половині, знову після скидки Мораєса, Марлос ювелірно поцілив у кут воріт.

До слова, вінгер провів 27 поєдинків за Шахтар у поточному сезоні, записавши до свого активу 11 голів і 4 асисти.

Шахтар – Динамо: Київ закручує інтригу – 30 хвилин футболу, тайм знущання, ветерани і заміни вирішили все