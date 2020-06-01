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Марлос безальтернативно визнаний найкращим гравцем туру в УПЛ

13:16 187 Читать на русском
Марлос безальтернативно визнаний найкращим гравцем туру в УПЛ
Марлос / фото: ФК Шахтар

Експертна рада УПЛ визначила найкращого гравця 24-го туру чемпіонату України.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

За рішенням експертної ради УПЛ Марлос обраний найкращим гравцем 24-го туру, повідомляє офіційний сайт установи.

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Цікаво, що півзахисник Шахтаря не мав альтернативи, отримавши усі голоси експертів.

Додамо, що Марлос став героєм поєдинку проти Динамо – в активі хавбека дубль у ворота киян. В першому таймі вінгер, обігравшись з Мораєсом, з лінії штрафного майданчика пробив чітко під дальню стійку. А в другій половині, знову після скидки Мораєса, Марлос ювелірно поцілив у кут воріт.

До слова, вінгер провів 27 поєдинків за Шахтар у поточному сезоні, записавши до свого активу 11 голів і 4 асисти.

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Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Марлос Марлос УПЛ
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