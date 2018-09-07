Марлос – геній, а Пятов не мав пропускати: короткий статистичний аналіз матчу Чехія – Україна

Збірна України добре стартувала в Лізі націй УЄФА, вирвавши гостьову перемогу над Чехією. Аналізуємо ключові цифри вдалого матчу.

Гра підопічних Андрія Шевченка проти чехів викликала у вболівальників захоплення. Цифри показують, що перемога українців заслужена, але не все було так ідеально.

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Згідно з даними Wyscout, сума xG* збірної України у цьому матчі склала 2,01. Тобто "синьо-жовті" забили рівно стільки, на скільки напрацювали – 2 голи. Ніякого розгрому не мало б бути. Чехія, у свою чергу, забила більше очікуваного – 0,6 xG. І тут ситуація ніяк не на користь Андрія Пятова, який пропустив гол, коли показник xCG (очікувані пропущені голи) був на позначці 0,31.

*xG (очікувані голи)

Метрика, що показує ймовірність кожного удару завершитися голом в залежності від позиції, з якої завдається удар, дій перед ударом, частини тіла, якою удар завдається, типу атаки і т.д. Розрахунок грунтується на історичних даних. Аналіз очікуваних голів дозволяє оцінювати в першу чергу створення моментів, а не випадкову реалізацію.

У Чехії "синьо-жовті" організували 32 позиційні атаки, 37,5% яких завершилися ударами – краще у цьому році було тільки проти Албанії (42,31%). Загалом українці 25 разів били по воротах і 10 ударів пішли в площину, тоді як у чехів показники скромніші (8 і 4 відповідно).

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Найкращим гравцем матчу став Марлос – статистика це підтверджує. Натуралізований бразилець віддав 3 ключові передачі, які набрали 0,47 xA (очікувані асисти).

Завдяки Марлосу Україна видала найвищий відсоток виграних єдиноборств в атаці в цьому році – 65,75% (48 з 73). Лідер Шахтаря 22 рази вступав у єдиноборства попереду – більш ніж четвертина від загальнокомандних. До того ж, він виграв аж 73% дуелей – неймовірний показник.

Статистичні дані компанії Wyscout взяті з Telegram-каналу "Смоловой"