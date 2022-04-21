"Щиро кажучи, Де Дзербі не говорив зі мною особисто про ці товариські матчі Шахтаря. Я дізнався про цей проєкт, коли ще був у Бразилії, від Даріо Срни. Він телефонував і питав, чи я готовий приїхати, я одразу ж відповів, що готовий. На жаль, одразу я не міг приїхати, адже мав справи у Бразилії з моєю родиною.

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Якщо говорити про Де Дзербі, то зрозуміло, що він теж наразі в очікуванні того, що ж буде із Шахтарем. Ми всі турбуємось про це. Я наразі не думаю про інші клуби. Я вже маю кар’єру, може, вона не така й довга, та я провів вісім років у професійному футболі. Сьогодні я почуваюся спокійно, у мене вже були деякі пропозиції, проте зараз намагаюся лишатися з холодною головою і йти за покликом серця", – заявив Марлон у коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, минулого літа "гірники" віддали Сассуоло за бразильця 12 млн євро. Марлон відразу став бетонним гравцем основи, провівши до зимової перерви 22 матчі.

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