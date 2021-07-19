"Генк – хороша команда. Але в Лізі чемпіонів слабких команд взагалі немає. Ми повинні це зрозуміти, відразу увімкнутися та зробити все, щоб пройти далі.

Шахтар дізнався суперника у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів

ДНК клубу завжди така сама – демонструвати якнайкращий футбол. Тренерський штаб, безумовно, приділить увагу своїй філософії, а ми постараємося втілити її на полі", – сказав Марлон під час презентації новачків Шахтаря.

До слова, Шахтар зустрінеться з Генком у 3-му раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів. Перший поєдинок відбудеться 3 або 4 серпня, а матч-відповідь – 10 серпня.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ 2021/22: Шахтарю пощастило – як це було