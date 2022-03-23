Інтернасьйонал поклав око на захисника Шахтаря Марлона, повідомляє UOL.

Вітао та Марлон потрапили на радари іспанського клубу – серед ласих шматочків ще один легіонер з УПЛ

Бразильський клуб шукає досвідченого гравця, який би підсилив оборонні редути команди і вже запропонував Шахтарю угоду. "Колорадос" хочуть орендувати 26-річного футболіста до грудня 2022 року. "Гірники" поки що не відповіли на запит бразильців. Зазначається, що Марлон прагне залишитись в Європі, але наразі так само чекає рішення донецького клубу.

До слова, раніше про бажання підписати зіркового бразильця заявляли Фламенго та Альмерія.

Нагадаємо, Марлон перейшов у Шахтар влітку 2021 року із Сассуоло за 12 млн євро і встиг зіграти у 22 матчах в усіх турнірах (результативними діями не відзначався). Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

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