Новачок "гірників" Марлон зізнався, що гравці донеччан розпитували його про Роберто Де Дзербі, адже оборонець грав у Сассуоло саме під керівництвом італійського тренера.

"Звичайно, інтерес у хлопців завжди є. Я вже дуже добре знаю Роберто Де Дзербі. Хлопці питали, який він, який у нього настрій, який це наставник.

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Я завжди говорив, що він – великий тренер, чудова, щира, правдива, добра людина. І це та людина, яка кожному потрібна в житті. Думаю, через певний час всі гравці це також зрозуміють і будуть ставитися до нього так само, як і я", – наводить слова Марлона офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, бразильський оборонець підписав із донеччанами контракт до 2026 року. Дебютувати за Шахтар в офіційному матчі Марлон зможе вже 24 липня – "гірники" протистоятимуть Інгульцю.

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