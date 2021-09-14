"Не вистачає слів, щоб описати свої емоції і відчуття, коли виступаєш у такому важливому змаганні, як Ліга чемпіонів. Емоції просто переповнюють.

Шериф – Шахтар: передматчева прес-конференція Роберто Де Дзербі

Агресивності і інтенсивності на полі я навчився, коли працював з Роберто Де Дзербі. Можливо, тоді мій стиль гри став саме таким.

Дякую за порівняння з Серхіо Рамосом, він, як і Тьягу Сілва, є моїми кумирами. Але мені ще далеко до цих хлопців", – сказав Марлон на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Марлон приєднався до Шахтаря минулого літа і провів за донецький клуб вісім матчів у всіх турнірах.

Перший поєдинок у груповому раунді Ліги чемпіонів "гірники" проведуть на виїзді проти Шерифа у середу, 15 вересня. Початок зустрічі о 19:45. У паралельному матчі групи D між собою зіграють Інтер та Реал.

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