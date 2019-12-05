Марку Сілва попрощався з гравцями Евертона після ганебної поразки від Ліверпуля – португалець готовий до відставки

Розгромна поразка від Ліверпуля (2:5) може коштувати роботи головному тренеру Евертона Марку Сілві.

Наставник "ірисок" попрощався зі своїми підопічними прямо на Енфілді, стверджує Mirror.

Феєрична перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

Поразка від Ліверпуля стала третьою поспіль для Евертона, а після перемоги Саутгемпотона команда Сілви навіть опустилася в зону вильоту АПЛ. Жахливі результати можуть переповнити чашу терпіння керівництва клубу, і португальця звільнять вже найближчим часом. Основним кандидатом на заміну вважають Девіда Мойєса, який працював на Гудісон Парк з 2002 по 2013 рік.

Нагадаємо, Сілва очолив Евертон у травні минулого року, під його керівництвом команда посіла восьму сходинку АПЛ в сезоні 2018/19.

Ліверпуль розгромив Евертон у дербі: "червоні" забивають все, Мане – герой матчу, але дифірамби Енфілд співає іншому