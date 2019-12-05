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Марку Сілва попрощався з гравцями Евертона після ганебної поразки від Ліверпуля – португалець готовий до відставки

11:50 994 Читать на русском
Марку Сілва попрощався з гравцями Евертона після ганебної поразки від Ліверпуля – португалець готовий до відставки
Марку Сілва / Getty Images

Розгромна поразка від Ліверпуля (2:5) може коштувати роботи головному тренеру Евертона Марку Сілві.

6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
90’ Джорджініо Вейналдум
 
Майкл Кін 21’
Рішарлісон 45+3’
6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
21’ Майкл Кін
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
45+3’ Рішарлісон
90’ Джорджініо Вейналдум

Наставник "ірисок" попрощався зі своїми підопічними прямо на Енфілді, стверджує Mirror.

Феєрична перемога Ліверпуля у відеоогляді матчу проти Евертона

Поразка від Ліверпуля стала третьою поспіль для Евертона, а після перемоги Саутгемпотона команда Сілви навіть опустилася в зону вильоту АПЛ. Жахливі результати можуть переповнити чашу терпіння керівництва клубу, і португальця звільнять вже найближчим часом. Основним кандидатом на заміну вважають Девіда Мойєса, який працював на Гудісон Парк з 2002 по 2013 рік.

Нагадаємо, Сілва очолив Евертон у травні минулого року, під його керівництвом команда посіла восьму сходинку АПЛ в сезоні 2018/19.

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Англія Девід Мойєс Девід Мойєс Марку Сілва Марку Сілва Ліверпуль - Евертон Евертон Евертон
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