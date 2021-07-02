Марку Сілва залишив свій підпис на контракті з Фулхемом, повідомляє офіційний сайт клубу.

Бенітес офіційно очолив Евертон

Угода про співпрацю між лондонцями та португальським тренером розрахована до літа 2024-го. Останнім клубом Сілви був Евертон, звідки фахівця звільнили у грудні 2019-го.

За підсумками минулого сезону АПЛ Фулхем фінішував на 18-й сходинці та вилетів у Чемпіоншип.

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