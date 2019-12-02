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Марку Сілва не впевнений у своєму майбутньому на посаді наставника Евертона

13:34 66 Читать на русском
Марку Сілва не впевнений у своєму майбутньому на посаді наставника Евертона
Марку Сілва / Фото з відкритих джерел

Схоже, головний тренер Евертона Марку Сілва вже склав зброю і відчуває, що скоро може залишити Ліверпуль не з власної волі.

 

"Як я вже говорив багато-багато разів, я не той, хто може вам сказати про це. Я знаю, що повинен робити, у мене є своя зона відповідальності. Ми будемо тренуватися і готуватися до наступного матчу.

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Я не сумніваюся в тому, що гравці підтримують мене. Ніхто не скаже, що у них немає настрою, вони показали свою реакцію. Нам потрібно заспокоїтися. Буде дуже важкий матч, але в дербі може статися все що завгодно", – наводить слова Сілви видання Mirror.

Нагадаємо, Евертон посідає 17 місці в чемпіонаті Англії і набрав 14 очок в 14 матчах. У наступному турі "іриски" зіграють у ліверпульському дербі і ця гра може стати вирішальною у кар’єрі Сілви на Гудісон Парку.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Евертон Евертон Марку Сілва Марку Сілва Ліверпуль - Евертон
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