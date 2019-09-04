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Марковіч знайшов новий клуб

17:59 577 Читать на русском
Марковіч знайшов новий клуб
Лазар Марковіч / ФК Партизан

Екс-півзахисник англійського Ліверпуля Лазар Марковіч повернувся на батьківщину та захищатиме кольори рідного клубу.

25-річний вінгер повернувся до Партизана, повідомляє офіційний сайт клубу.

В Сербії гравець забив гол та спровокував масову сутичку, проігнорувавши фейр-плей – за ним гналися всі суперники

Белградці підписали свого вихованця безкоштовно. Влітку Марковіч став вільним агентом, оскільки лондонський Фулхем, за який він виступав в останні півроку (1 матч) вилетів до Чемпіоншипа й розвантажив зарплатну відомість. Контракт підписано на 3 роки.

Лазар Марковіч розпочав виступи на професіональному рівні в 2011 році саме в Партизані. Після успішного сезону 2013/14 у складі лісабонської Бенфіки англійський Ліверпуль виклав за нього 20 млн фунтів, але на Енфілді проявити себе серб так і не зміг.

Оренди до Фенербахче, Спортінга, Халла та Андерлехта теж не стали успішними. У складі збірної Сербії Марковіч провів 22 матчі, в яких забив 3 м'ячі. Серби є суперниками збірної України в групі B кваліфікації до Євро-2020.

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