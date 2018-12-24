Маркович підпише повноцінний контракт з естонським Нимме Калью

Екс-захисник Карпат Андрій Марковіч продовжить свої виступи в Нимме Калью вже на повноцінній основі.

Карпати на своєму офіційному сайті повідомили, що захисник Андрій Маркович стане повноправним гравцем Нимме Калью.

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Естонці орендували гравця цього року, а тепер підпишуть з ним повноцінний контракт.

Минулого сезону у складі Нимме Маркович зіграв 32 матчі, забив 1 гол і віддав 7 гольових передач.

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