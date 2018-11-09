Маркоскі: Ворскла ще не програла війну в Лізі Європи

Колишній півзахисник Ворскли Йован Маркоскі прокоментував поразку полтавців від Карабаха (0:1).

"Думаю, справедливим підсумком поєдинку повинна була бути нічия. Карабах використовував свою чи не єдину можливість вразити ціль, а Ворсклу реалізація підвела.

Ворскла – Карабах – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Через слизький газон м'яч ходив швидше, але самим футболістам було складніше з ним впоратися. Захищатися в таких умовах набагато легше, що більшу частину часу Карабах і робив. Ворсклі не вдалося швидко пристосуватися до такого поля, адже в першому таймі, якщо не помиляюся, полтавці всього пару разів пробили в сторону воріт азербайджанців.

Можливо, ворскляни боялися помилитися. У першому таймі фланги, як мені здалося, взагалі не працювали. Не було гостроти, передач до штрафного. Але ж ці дії напрошувалися, з огляду на зріст Коломойця, а потім і Кареки. Та й Кулач добре грає на другому поверсі. Ва-банк команда пішла тільки в останні 10 хвилин. А цього було недостатньо для такого поєдинку.

Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунах

Тепер шанси на вихід з групи помітно зменшилися. Проте не варто опускати руки, в групі відбудеться ще два тури. Дива в футболі бувають, тому, попри прикру поразку від Карабаха, вперед потрібно дивитися з оптимізмом. На домашньому матчі з Арсеналом трибуни полтавського стадіону напевно будуть заповнені, і це може допомогти Ворсклі, а зі Спортынгом і на виїзді можна вдало грати", – цитує Маркоскі Команда 1.