Маркоскі: Сербія заслужено перемогла Коста-Ріку

Колишній гравець Ворскли Йован Маркоскі прокоментував підсумок матчу ЧС-2018 Коста-Ріка – Сербія.

"На мій погляд, результат матчу Коста-Ріка – Сербія закінчився з закономірним рахунком. По ходу всього матчу Сербія виглядала цікавіше, було більше моментів, ніж у суперника. Коста-Ріка створила один момент після стандарту.

ЧС-2018 Коста-Ріка – Сербія: Коларов геніальним штрафним приніс балканцям перемогу

На початку другого тайму Сербія ще додала і в підсумку забила гол. Було два моменти у Мітровіча, але перемогу приніс Коларов, він виручив партнерів, забивши шикарний гол зі штрафного. Сьогодні він справжній герой всієї Сербії. Після того як рахунок став 1:0, Сербія контролювала гру і заслужено довела матч до перемоги", – цитує Маркоскі Команда 1.