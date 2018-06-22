toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Маркоскі: Сербія заслужено перемогла Коста-Ріку

17 червня 19:37 92 Читать на русском
Маркоскі: Сербія заслужено перемогла Коста-Ріку
Гол Коларова у ворота Коста-Ріки / SportsHEED

Колишній гравець Ворскли Йован Маркоскі прокоментував підсумок матчу ЧС-2018 Коста-Ріка – Сербія.

"На мій погляд, результат матчу Коста-Ріка – Сербія закінчився з закономірним рахунком. По ходу всього матчу Сербія виглядала цікавіше, було більше моментів, ніж у суперника. Коста-Ріка створила один момент після стандарту.

ЧС-2018 Коста-Ріка – Сербія: Коларов геніальним штрафним приніс балканцям перемогу

На початку другого тайму Сербія ще додала і в підсумку забила гол. Було два моменти у Мітровіча, але перемогу приніс Коларов, він виручив партнерів, забивши шикарний гол зі штрафного. Сьогодні він справжній герой всієї Сербії. Після того як рахунок став 1:0, Сербія контролювала гру і заслужено довела матч до перемоги", – цитує Маркоскі Команда 1.

ЧС-2018 1 тур

Коста-Ріка - Сербія: Неділя 17 червня 2018

Коста-Ріка
Матч завершено
0 : 1
Сербія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Коста-Ріка Коста-Ріка Ворскла Ворскла Сербія Сербія Коста-Ріка - Сербія Йован Маркоскі Йован Маркоскі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
26
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук