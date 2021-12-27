"Ну, одні грають у білій, а інші в червоно-білій формі. Це два чудові клуби, які щороку борються за однакові титули. Я виріс у Реалі, зараз перебуваю в Атлетіко – різні товариші по команді, тренер, клуб...

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Вони не мають нічого спільного. Зараз я можу вам сказати, що я дуже щасливий в Атлетіко. Ми дуже близька сім'я, це помітно на полі... І тренерський штаб, і гравці, і персонал... у всіх нас хороші стосунки, і це робить кожен день позитивним. Я дуже радий переїзду в Атлетіко і ні про що не шкодую", – запевнив Льоренте в інтерв'ю AS.

Нагадаємо, хавбек провів 11 років у структурі Реала, а влітку 2019-го перейшов до Атлетіко.

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