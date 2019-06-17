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Маркос Льоренте був би радий перейти в Атлетіко, – дядько гравця

20:26 126 Читать на русском
Маркос Льоренте був би радий перейти в Атлетіко, – дядько гравця
Маркос Льоренте / ФК Реал Мадрид

Дядько хавбека Реала Маркоса Льоренте вважає, що його племіннику варто перейти в Атлетіко.

"Маркос чітко дав зрозуміти, що хотів би регулярно грати в основній команді. Він би хотів продовжити кар'єру в Реалі, адже є фаном цього клубу, хотів би тут досягати успіхів, але, схоже, його час на Бернабеу добіг кінця.

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Льоренте хотів би знати про свій новий клуб до початку передсезонних зборів. Атлетіко – чудова команда, і ми знаємо, що вони проявляють інтерес. Маркос був би щасливий перейти туди", – цитує дядька Marca.

Раніше повідомлялось, що "кальчонерос" запропонували Реалу за футболіста 40 млн євро.

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