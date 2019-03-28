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Маркос Антоніо забив перший гол за Шахтар

09:55 834 Читать на русском
Маркос Антоніо забив перший гол за Шахтар
Маркос Антоніо / фото: ФК Шахтар

Новачок Шахтаря Маркос Антоніо ефектно забив у спарингу з Олімпіком.

Підопічні Паулу Фонсека і В'ячеслава Шевчука заповнили паузу в чемпіонаті контрольним матчем. "Гірники" здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0, а всі голи були в активі бразильців, передає офіційний сайт ФК Шахтар.

Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом Антоніо

Початок поклав точний удар Фернандо в першому таймі. Після перерви Веллінгтон Нем, Тете і Маркос Антоніо встановили підсумковий результат.

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Теги
Відеоновини Шахтар Шахтар Маркос Антоніо Маркос Антоніо
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