Маркос Антоніо забив перший гол за Шахтар

Новачок Шахтаря Маркос Антоніо ефектно забив у спарингу з Олімпіком.

Підопічні Паулу Фонсека і В'ячеслава Шевчука заповнили паузу в чемпіонаті контрольним матчем. "Гірники" здобули впевнену перемогу з рахунком 4:0, а всі голи були в активі бразильців, передає офіційний сайт ФК Шахтар.

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Початок поклав точний удар Фернандо в першому таймі. Після перерви Веллінгтон Нем, Тете і Маркос Антоніо встановили підсумковий результат.

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