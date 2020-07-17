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Маркос Антоніо всерйоз зацікавив Ювентус – туринці мають грандіозні плани на хавбека Шахтаря

14:21 - Читать на русском
Маркос Антоніо всерйоз зацікавив Ювентус – туринці мають грандіозні плани на хавбека Шахтаря
Маркос Антоніо / ФК Шахтар

Черговий легіонер донецького Шахтаря потрапив на радари європейського топ-клубу.

Бразильський півзахисник донецького Шахтаря Маркос Антоніо потрапив у сферу інтересів Ювентуса, повідомляє видання Calciomercato.

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"Стара синьйора" планує серйозно омолодити склад і представник УПЛ має стати одним з гвинтиків цього складного механізму. Боси туринців планують відправити 20-річного хавбека в оренду у Сассуоло, аби той якнайкраще адаптувався до Серії А.

Нагадаємо, Антоніо перейшов у Шахтар у лютому 2019 року з португальського Ешторіла за 3,5 млн євро і уклав з "помаранчево-чорними" контракт до літа 2023 року. За цей час бразилець подорожчав на пів мільйона – портал Тransfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

У поточному сезоні Маркос провів у футболці Шахтаря 27 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

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Теги
Ювентус Ювентус Трансфери Сассуоло Сассуоло Шахтар Шахтар Маркос Маркос Антоніо
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