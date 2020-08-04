Маркос Антоніо прокоментував підписання нового контракту з Шахтарем

Бразильський півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо після підписання 5-річного контракту з клубом зазначив, що прагне розвиватися та ставати кращим разом з донецькою командою в наступні роки.

"Я дуже вдячний клубу за продовження контракту. Наступні роки я проведу в цій команді. Я прагну ставати все кращим і кращим. Багато спілкуюся з партнерами як під час тренувань, так і поза межами. Я хочу розвиватися особисто та допомагати команді ставати кращою.

Маркос Антоніо продовжив контракт із Шахтарем

Чи згадую я свій гол Вольфсбургу в першому матчі? Так. Але завтра буде інша гра, і головне для нас – пройти далі", – сказав хавбек Шахтаря на передматчевій прес-конференції на НСК Олімпійський.

Додамо, що Маркос Антоніо провів у складі "гірників" 28 ігор у всіх турнірах в сезоні 2019/20 та встиг відзначитись трьома голами і двома асистами.

Нагадаємо, матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Вольфсбург відбудеться завтра, 5 серпня, початок о 19:55.

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