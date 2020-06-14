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Маркос Антоніо оцінив рівень чемпіонату України

06:30 269 Читать на русском
Маркос Антоніо оцінив рівень чемпіонату України
Маркос Антоніо / Фото ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Маркос Антоніо розповів про адаптацію в УПЛ.

"Я вже більше року в Шахтарі, прекрасно почуваюсь і досить добре інтегрувався в команду. У мене чудові стосунки з партнерами, радий грати і приносити користь клубу.

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Дуже хороший рівень ліги: міцні суперники і цікаві матчі. Але ми заслужено попереду. З величезною радістю чекаємо можливості оформити дострокове чемпіонство і, сподіваюся, зможемо досягти своєї мети. З нетерпінням чекаю цього моменту", – цитує Антоніо офіційний сайт донецького клубу.

Нагадаємо, 20-річний бразилець перебрався до Шахтаря у лютому 2019-го. У нинішньому сезоні УПЛ Маркос провів 15 матчів, в яких відзначився двома голами та асистом.

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