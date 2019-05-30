Маркос Алонсо погодився перейти в Атлетіко

Захисник Челсі Маркос Алонсо під час літнього трансферного вікна може покинути команду.

Мадридський Атлетіко зацікавлений у трансфері лівого захисника Челсі Маркоса Алонсо, повідомляє Marcа.

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За інформацією видання, футболіст зацікавлений у такому розвитку подій і вже дав попердню згоду на перехід. Посприяти трансферу можуть два фактори: Алонсо – уродженець Мадрида, а також те, що футболіст втратив місце у стартовому складі лондонського клубу.

В минулому сезоні Маркос Алонсо провів за Челсі 31 матч в АПЛ, в яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

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