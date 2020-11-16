Оборонець лондонського Челсі Маркос Алонсо може змінити клубну прописку в межах британської столиці.

Іспанець потрапив до сфери зацікавлень Крістал Пелас, повідомляє Daily Mail.

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На Селхерст Парк Алонсо може замінити Патріка ван Анхольта. Контракт нідерландця з "орлами" завершує дію наступного літа й сторони не домовилися про продовження співпраці. Альтернативний варіант підсилення Пелас – оборонець марсельського Олімпіка Жордан Амаві.

Маркос Алонсо перестав бути основним виконавцем у Челсі часів Френка Лемпарда. У його активі лише 3 матчі АПЛ без результативних дій у нинішньому сезоні.

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