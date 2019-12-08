Маркос Алонсо може покинути Челсі взимку – відома зіркова заміна іспанцю

Захисник Челсі Маркос Алонсо може змінити клубну прописку в найближче трансферне вікно.

Маркос Алонсо зацікавив Інтер та Ювентус і може змінити клуб вже у це трансферне вікно, інформує The Sun. Зазначається, що наставник Челсі Френк Лемпард незадоволений позицією лівого захисника і бажає підсилити склад Беном Чілвелом з Лестера.

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Антоніо Конте готовий підписати колишнього підопічного в Інтер, адже саме під керівництвом італійського фахівця Алонсо демонстрував свою найкращу гру, додає Calciomercato. Окрім цього, Ювентус також зацікавлений у трансфері іспанського латераля, аби мати заміну для Алекса Сандро.

До слова, Маркос Алонсо провів у складі Челсі 13 матчів у поточному сезоні, відзначившись голом та двома результативними передачами. Додамо, що іспанець не з'являвся на полі з 26 жовтня.

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