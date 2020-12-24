Латераль взимку перейдо до мадридського Атлетіко, стверджує El Chiringuito.

Челсі повісив цінник на Маркоса Алонсо – латераля веде Інтер

Алонсо виступатиме на Ванда Метрополітано на правах оренди. Челсі платитиме половину зарплати оборонця. Зайвої пікантності ймовірному переходу додає біографія Алонсо. Він є вихованцем мадридського Реала, його батько захищав кольори "матрацників", а дідусь був частиною Йе-йе – золотої команди "вершкових" кінця 50-х.

У нинішньому сезоні Маркос Алонсо повністю програв конкуренцію Чілвелу й Емерсону та провів лише 3 матчі в АПЛ.

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