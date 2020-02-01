Марко вийшов, двічі обіграв захисника, побився і був вилучений, – Кварцяний пригадав як підписав Девіча

Марко Девіч під час виступів за Волинь / Фото з відкритих джерел

Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний пригадав, як у 2005 році вперше побачив на зборах Марко Девіча і одразу ж запросив його у свою команду.

"Девіча побачили на зборах. Він вийшов у другому таймі і побився з лівим захисником. Марко вийшов, раз обіграв – його збили, згодом знову те саме. Девіч встав, поліз у бійку і їх обох вигнали з поля.

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Я кажу: "Беремо негайно, вирішуємо, як взяти його". Девічу тоді було 20 років. Ми відразу на зборах взяли його в команду і я більше його не відпускав. Ми домовились", – пригадав Кварцяний у програмі Трендець.

Нагадаємо, Девіч перейшов до луцького клубу з сербського Вождоваца. У сезоні 2005/06 зіграв за Волинь у 32 поєдинках і за 175 тисяч євро перейшов у харківський Металіст.

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