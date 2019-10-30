Маркізіо та його дружину пограбували у власному будинку

Колишній півзахисник збірної Італії Клаудіо Маркізіо зазнав нападу грабіжників у своїй оселі.

Екс-півзахисник туринського Ювентуса Клаудіо Маркізіо і його дружина зазнали нападу озброєних грабіжників у своєму будинку, повідомляє ANSA. Ввечері, 29 жовтня, четверо грабіжників, озброєних пістолетами і викрутками, увірвались в будинок Маркізіо на його віллі в Віново, де він на той момент перебував з дружиною.

Фанати Ювентуса вимагають замінити Конте на Маркізіо на клубній алеї слави

Зловмисники змусили його відкрити сейф і поцупили звідти коштовності та годинник. Вартість завданих збитків наразі встановлюється – поліція вивчає відео з камер спостереження. Сам Клаудіо та його дружина не постраждали.

Нагадаємо, Маркізіо на початку місяця оголосив про завершення кар’єри футболіста. 33-річний італієць виступав за Ювентус, Емполі та Зеніт, а також провів 55 матчів за збірну Італії.

Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку