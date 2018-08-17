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Маркізіо покинув Ювентус після 25 років у клубі

11:20 272 Читать на русском
Маркізіо покинув Ювентус після 25 років у клубі
Клаудіо Маркізіо / соцмережі

Півзахисник Клаудіо Маркізіо більше не є гравцем туринського Ювентуса.

Ювентус на своєму офіційному сайті повідомив, що місцевий вихованець Клаудіо Маркізіо покинув клуб. Контракт був розірваний за обопільною згодою.

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Клаудіо знаходився в системі "б'янконері" з 7 років, лише одного разу віддавався в оренду в Емполі. Загалом Маркізіо провів 389 матчів та забив 37 голів, а також грав ключову роль в поверненні Ювентуса на трон італійського футболу.

У складі "старої синьйори" Маркізіо виграв 7 титулів чемпіона Італії, 4 Кубки Італії та 3 Суперкубки Італії. Також двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

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Головне Італія Клаудіо Маркізіо Клаудіо Маркізіо Ювентус Ювентус
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