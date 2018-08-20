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Маркізіо може незабаром стати футболістом Севільї

00:26 26 Читать на русском
Маркізіо може незабаром стати футболістом Севільї
Клаудіо Маркізіо / фото з соцмереж

Італійський півзахисник Клаудіо Маркізіо, який отримав статус вільного агента після відходу з Ювентуса, може продовжити кар'єру у Ла Лізі.

Севілья зацікавлена у послугах Маркізіо та може незабаром підписати з ним контракт, повідомляє AS.

Севілья розгромила Райо Вальєкано завдяки хет-трику Андре Сілви, Уеска дебютувала в Прімері з перемоги

Керівництво севільців бачить у Маркізіо заміну Н'зонзі, який нещодавно перейшов у Рому.

Нагадаємо, 32-річний Маркізіо розірвав контракт з Ювентусом і став вільним агентом. Клаудіо виступав у складі "б'янконері" протягом 25 років.

У складі Юве Маркізіо виграв 7 титулів чемпіона Італії, 4 Кубки Італії та 3 Суперкубки Італії. Також двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Гвардіола заперечив інтерес Манчестер Сіті до Маркізіо

Теги
Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Клаудіо Маркізіо Клаудіо Маркізіо Ювентус Ювентус Севілья Севілья
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