Маркізіо може незабаром стати футболістом Севільї

Італійський півзахисник Клаудіо Маркізіо, який отримав статус вільного агента після відходу з Ювентуса, може продовжити кар'єру у Ла Лізі.

Севілья зацікавлена у послугах Маркізіо та може незабаром підписати з ним контракт, повідомляє AS.

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Керівництво севільців бачить у Маркізіо заміну Н'зонзі, який нещодавно перейшов у Рому.

Нагадаємо, 32-річний Маркізіо розірвав контракт з Ювентусом і став вільним агентом. Клаудіо виступав у складі "б'янконері" протягом 25 років.

У складі Юве Маркізіо виграв 7 титулів чемпіона Італії, 4 Кубки Італії та 3 Суперкубки Італії. Також двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

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