Маркіньйос зацікавив Манчестер Сіті та Реал, – ЗМІ

Оборонець французького Парі Сен-Жермен і збірної Бразилії Маркіньйос потрапив до сфери зацікавлень європейських грандів.

Манчестер Сіті та Реал зацікавлені в підписанні бразильця, стверджує Le 10 Sport.

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Маркіньйос наразі не може домовитися про продовження контракту з ПСЖ. Цією обставиною якраз і хочуть скористатися англійський та іспанський гранди. Вони вже нібито контактували з представниками центрбека. Проте, Маркіньйос має чинний до 2022 року контракт із парижанами, тому зацікавленим клубам доведеться розщедритися на транфер.

У нинішньому сезоні Маркіньйос провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 гол. На Парк де Пренс 25-річний оборонець виступає з 2013-го, коли перебрався з Роми за понад 31 млн євро.

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