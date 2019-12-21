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Маркіньйос зацікавив Манчестер Сіті та Реал, – ЗМІ

13:21 107 Читать на русском
Маркіньйос зацікавив Манчестер Сіті та Реал, – ЗМІ
Маркіньйос / ФК Парі Сен-Жермен

Оборонець французького Парі Сен-Жермен і збірної Бразилії Маркіньйос потрапив до сфери зацікавлень європейських грандів.

Манчестер Сіті та Реал зацікавлені в підписанні бразильця, стверджує Le 10 Sport.

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Маркіньйос наразі не може домовитися про продовження контракту з ПСЖ. Цією обставиною якраз і хочуть скористатися англійський та іспанський гранди. Вони вже нібито контактували з представниками центрбека. Проте, Маркіньйос має чинний до 2022 року контракт із парижанами, тому зацікавленим клубам доведеться розщедритися на транфер.

У нинішньому сезоні Маркіньйос провів 22 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 гол. На Парк де Пренс 25-річний оборонець виступає з 2013-го, коли перебрався з Роми за понад 31 млн євро.

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