Центральний захисник збірної України Ілля Забарний лише кілька днів тому офіційно став гравцем ПСЖ. З цієї причини він не був заявлений на матч за Суперкубок УЄФА з Тоттенхемом – українець спостерігав за ним з трибун.

Промах Теля в серії пенальті у відеоогляді матчу ПСЖ – Тоттенхем – 2:2

Після перемоги ПСЖ в серії пенальті Ілля спустився на поле і відсвяткував виграш трофея разом з партнерами по команді. Під час бурхливого святкування капітан парижан Маркіньйос відзначився благородним жестом - він повісив свою медаль на шию Забарному.

Маркіньйос, як і Забарний, є центральним захисником, у новому сезоні бразилець і українець стануть одночасно партнерами і конкурентами. "Тут нікому не гарантовано місце. Потрібно бути на найвищому рівні, завжди викладатися на повну, і саме це я і збираюся робити, щоб тренер був задоволений і я зберіг своє місце в основі", – зазначив бразилець після виграшу Суперкубка.

ПСЖ виграв Суперкубок УЄФА, видряпавши перемогу над Тоттенхемом у серії пенальті – парижани відігрались з 0:2