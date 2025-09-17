"Конкуренція завжди була. "Заба" приєднався цього року, але ніхто не має гарантованого місця. Якщо я тут уже дванадцять чи тринадцять років, то лише тому, що боровся у кожному матчі, на кожному тренуванні.

Ніхто не подарував мені позицію. Він дуже хороший захисник, дуже молодий, який може ще вирости, і я намагатимусь допомогти йому, коли він цього потребуватиме. Але щодо ігор – це вже питання до тренера. Я радий, коли поруч є сильні гравці. Мама з дитинства навчила мене: не треба втрачати друга через м’яч, не треба робити поганих речей заради того, щоб грати. Усе добро, яке зробиш, повернеться. Тому повага, дружба та допомога дуже важливі", – цитує Маркіньйоса Lequipe.

Нагадаємо, що ПСЖ, який торік вперше виграв Лігу чемпіонів, розпочинає нову кампанію матчем проти Аталанти. Для Іллі Забарного це шанс дебютувати у Лізі чемпіонів в складі ПСЖ.

