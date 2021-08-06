Журналіст Ігор Бурбас у своєму твіттері лаконічно підбив підсумки зустрічі президента УАФ Андрія Павелка з одним з головних кандидатів на посаду наставника збірної України – Мироном Маркевичем.

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"Зустріч нічим не увінчалась. Маркевича у збірній не буде", – повідомив Бурбас. Нагадаємо, УАФ розглядав контракт на рік з можливістю пролонгації ще на один, проте Мирон Богданович начебто бажав отримати угоду терміном на три роки.

Таким чином, коло претендентів на посаду звузилось. Одним з головних кандидатів разом з Маркевичем вважався Сергій Ребров. Також на вакантне місце наставника "синьо-жовтих" сватали ще Олексія Михайличенка, Джанні Де Б'язі і Юргена Клінсманна. Нового керманича мають обрати вже 9 серпня, коли відбудеться засідання Виконкому УАФ.