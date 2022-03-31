"Слава Україні! Я, Мирон Маркевич, заслужений тренер України. Працював з командами Металіст, був головним тренером збірної України та Дніпра, який у 2015 році грав у фіналі Ліги Європи. У нас вже 8-й рік триває війна, але в лютому цього року наше життя повністю змінилось, оскільки почався повномасштабний наступ Російської Федерації.

Маркевич, Вацко, Кополовець та інші футбольні діячі приєдналися до Руха у створенні Фонду допомоги Україні

Саме страшне, що гинуть багато наших людей, і, особливо, наше майбутнє – діти. Вже загинуло близько 200 дітлахів. Тільки подивіться на Маріуполь: 90 відсотків міста вже нема... Я би хотів звернутись до моїх колишніх колег, суперників на футбольному полі, з якими мені доводилось грати: Наполі, Аякс...

Я пам'ятаю 2015 рік, після фіналу Ліги Європи, коли я був на семінарі у штаб-квартирі УЄФА, і мав нагоду зустрітись з вами: з Аллегрі, Фергюсоном, Клоппом, Венгером та багатьма іншими тренерами. Я закликаю вас допомогти нам, тому що ви люди дуже відомі у світі. Хочеться почути від вас слова підтримки та допомоги.

Вирішили створити фонд "Рух за майбутнє", щоб допомогти нашим дітям, багато з яких покалічило. Хочемо вас почути, і щоб ви нам допомогли", – поділився Маркевич у зверненні на офіційному YouTube-каналі Руху.

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