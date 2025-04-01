"Прогноз на підсумковий топ-3 УПЛ? Напевно, все так і залишиться. Чемпіон – Динамо. Друге місце – Олександрія. Третє – Шахтар. Я не знаю, завдяки чому Шахтар може вибити Олександрію з другого місця. Начебто у донецькій команді є кваліфіковані футболісти, а цілісної гри немає, кожен бігає сам за себе.

Зірки Шахтаря не буде в збірній України – чітка відповідь УАФ

Я вважаю, що Оболонь не повинна була програвати Шахтарю. "Пивовари" виглядали не гірше, особливо в другому таймі. Не знаю, що відбувається із Шахтарем, зараз вони виглядають дуже невпевнено", – сказав Маркевич у інтервʼю Українському футболу.

Нагадаємо, в турнірній таблиці УПЛ після 22 турів лідирує Динамо, маючи 54 очки. Столичний колектив випереджає Олександрію на чотири бали, а Шахтар – на десять, хоча донеччани мають гру в запасі.

"Ребров зависав у повітрі, як Джордан": сенсаційно вивів Лівий Берег в УПЛ, забив Шахтарю Невіо Скали, грав до 39